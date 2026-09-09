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Seguridad

Capturan a más "narcos" en el estado

En diferentes municipios, la Estatal arrestó a presuntos integrantes de estructuras criminales

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a más "narcos" en el estado
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      Tras hechos registrados en Villa de Arista, Matehuala y la capital, la Guardia Civil Estatal detuvo, en posesión de múltiples dosis de drogas, a cuatro supuestos integrantes de estructuras delictivas de la región.

      En Villa de Arista, agentes estatales detuvieron a Héctor "N", de 36 años, a quien se le decomisaron al menos dos decenas de dosis de cristal, así como un vehículo.

      Por otro lado, en el municipio de Matehuala, elementos policiacos detuvieron a Román "N", de 42 años, a quien le aseguraron al menos ocho bolsas con marihuana y "ponchallantas".

      Finalmente, en la capital, fueron detenidos Juan "N", de 44 años, y Jahny "N", de 28 años, a quienes se les aseguraron otras decenas de dosis de cristal, de la marihuana y otras más de "crack".

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      Las personas detenidas, así como los vehículos y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, a través de la Guardia Civil Estatal, mantiene presencia operativa en las cuatro regiones de la entidad.

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