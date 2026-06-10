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Capturan a otro abusador sexual en la Huasteca

Por Redacción

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a otro abusador sexual en la Huasteca
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      El pasado dos de abril del 2026, en la localidad de Tanute, del municipio de Aquismón, Luis "N" interceptó a su víctima en una vereda mientras esta se dirigía a su casa y la abusó sexualmente.

      Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Luis "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado.

      Tras recibir la denuncia respectiva, agentes fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y recabaron diversos datos de prueba con los que establecieron la probable participación del imputado en este ilícito.

      La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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      Al ser librada la orden judicial, elementos de la Policía de Investigación implementaron labores de campo que permitieron ubicar al señalado en la misma localidad de Tanute.

      Posteriormente, Luis "N" fue trasladado al centro penitenciario correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación jurídica.

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