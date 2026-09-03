Capturan a otros tres vendedores de droga en la Huasteca

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CIUDAD VALLES.- Dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en operativos realizados en los municipios de Ciudad Valles y Axtla de Terrazas, donde presuntamente les aseguraron varias dosis de droga.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), las detenciones fueron resultado de labores de inteligencia desarrolladas por agentes estatales en la región Huasteca.

En Ciudad Valles fue detenida Karina "N", de 20 años de edad, a quien los oficiales presuntamente le aseguraron varias dosis de material granulado y cristalino con características de la droga sintética conocida como "cristal", una mochila y un documento que contenía posibles claves e información relacionada con la comercialización de droga.

En una acción distinta, realizada en el municipio de Axtla de Terrazas, los elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Marco "N", de 22 años, quien presuntamente tenía en su poder bolsas con marihuana y dosis de "cristal".

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Los dos detenidos, junto con las sustancias y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el procedimiento legal respectivo.

Además, la corporación confirmó la detención de las tres presuntos criminales foráneos capturados en un campamento improvisado en la sierra de Villa de la Paz.

Dentro de lo asegurado a los originarios de Tamaulipas y Guerrero se encuentran dos armas de fuego, ocho cargadores, cartuchos útiles, tres chalecos y 25 bolsas con marihuana.