Capturan a un supuesto "narco" en la Huasteca
Fue interceptado a bordo de una moto, durante un operativo, en Ciudad Valles
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CIUDAD VALLES.- Un hombre presuntamente relacionado con actividades de narcomenudeo en Ciudad Valles fue detenido durante un operativo de la Guardia Civil Estatal.
Se trata de Jorge "N", de 26 años de edad, quien ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado por probables delitos contra la salud.
De manera oficial se dio a conocer que elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) lo interceptaron en la colonia Moctezuma, donde circulaba a bordo de una motocicleta.
Al efectuarle una inspección de seguridad, presuntamente le encontraron varias dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana, así como una sustancia con características del "cristal" y seis objetos conocidos como "ponchallantas".
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El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.
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