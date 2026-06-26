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Capturan en flagrancia a supuesta pareja de "narcos"

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Capturan en flagrancia a supuesta pareja de "narcos"
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      La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, logró la detención en flagrancia de dos personas en la capital potosina por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, asegurándoles 25 dosis de aparente metanfetamina y cerca de cinco kilogramos de probable marihuana.

      Los hechos ocurrieron durante recorridos de vigilancia en la colonia General I. Martínez, donde los agentes detectaron un vehículo Nissan Sentra color azul que era conducido de manera temeraria, poniendo en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía. Tras marcarle el alto, los elementos se identificaron como personal de la PDI e informaron al conductor el motivo de la intervención.

      Durante una revisión, a quien fue identificado como Diego "N" le localizaron nueve bolsas con "cristal". Asimismo, a la copiloto, Miriam "N", le fue asegurada una mochila que contenía otras 16 dosis con la misma sustancia.

      Como parte de la inspección al vehículo, los agentes localizaron un paquete envuelto en papel aluminio que contenía marihuana, con un peso aproximado de 4.8 kilogramos.

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      Ante estos hechos, ambas personas fueron detenidas en flagrancia, mientras que el vehículo y las sustancias aseguradas quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo.

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