Capturan en Rioverde a secuestrador requerido en Nuevo León

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", quien es requerido por autoridades del estado de Nuevo León por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

La Policía de Investigación desarrolló labores operativas derivadas de una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con las que se logró ubicar al señalado en el fraccionamiento Los Frailes, en el municipio de Rioverde.

Agentes de la FGE efectuaron el operativo correspondiente en dicha zona, donde finalmente fue asegurado el imputado y notificado del mandamiento judicial vigente en su contra.

Tras su aprehensión, Jesús "N" fue puesto a disposición para iniciar los trámites legales correspondientes a su traslado hacia la entidad donde es requerido por el Juez de Control que libró el mandato respectivo.

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