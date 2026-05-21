logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan en Rioverde a secuestrador requerido en Nuevo León

Se logró ubicar al señalado en el fraccionamiento Los Frailes, de aquel municipio

Por Redacción

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan en Rioverde a secuestrador requerido en Nuevo León

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jesús "N", quien es requerido por autoridades del estado de Nuevo León por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

La Policía de Investigación desarrolló labores operativas derivadas de una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con las que se logró ubicar al señalado en el fraccionamiento Los Frailes, en el municipio de Rioverde.

Agentes de la FGE efectuaron el operativo correspondiente en dicha zona, donde finalmente fue asegurado el imputado y notificado del mandamiento judicial vigente en su contra.

Tras su aprehensión, Jesús "N" fue puesto a disposición para iniciar los trámites legales correspondientes a su traslado hacia la entidad donde es requerido por el Juez de Control que libró el mandato respectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP
Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP

Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP

SLP

Redacción

Se mantiene cerrado el bulevar Jacobo Payán

Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)
Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)

Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)

SLP

PULSO

En San Ciro de Acosta se detuvo a seis hombres con un arsenal

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente
Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

SLP

Pulso Online

El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras