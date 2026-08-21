Carambola deja sólo daños materiales

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una carambola en la carretera a Matehuala, en la que se vieron involucrados tres vehículos, solamente dejó daños materiales.

Durante el pasado miércoles, alrededor de las siete de la tarde, el tránsito vehicular en los carriles centrales de la vialidad referida era denso. Fue a ese hora cuando un conductor de un automóvil Chevrolet circulaba con dirección al puente de Acceso Norte.

Al llegar a la altura de la colonia Las Palmas, los autos bajaron la velocidad y el ocupante del Chevrolet, quien no guardó su distancia, no alcanzó a frenar y se impactó por alcance contra una camioneta Fiat, la cual fue proyectada contra otra camioneta Toyota.

En el percance se vieron afectados dos mujeres, de las cuales una era mayor, así como dos hombre y un joven. Al lugar llegaron las asistencias médicas y las respectivas aseguradoras de los involucrados, además de oficiales de tránsito de Soledad, quienes tomaron conocimiento del hecho. Sin embargo, se esperaba que las personas pudieran llegar a un acuerdo con sus respectivas compañías de seguros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí