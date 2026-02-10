logo pulso
Carambola en carretera 57 deja afectaciones al tránsito

Reportan personas presuntamente prensadas; cuerpos de emergencia se movilizan a la zona

Por Redacción

Febrero 10, 2026 08:42 a.m.
Un choque múltiple se registró este día en la carretera 57, lo que ha generado afectaciones a la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, habría personas presuntamente prensadas, por lo que ambulancias y unidades de rescate se dirigen al lugar para brindar atención.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y considerar rutas alternas, mientras se realizan las labores de auxilio y se restablece el tránsito en la zona.

