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Seguridad

Accidente entre taxi y auto deportivo deja 2 lesionados

Chocó por alcance contra un taxi en el bulevar Lázaro Cárdenas,

Por Redacción

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Accidente entre taxi y auto deportivo deja 2 lesionados
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      CIUDAD VALLES.- Un joven que conducía un vehículo deportivo, presuntamente a exceso de velocidad, chocó por alcance contra un taxi en el bulevar Lázaro Cárdenas.

      El percance sucedió este martes, alrededor de las 5 de la mañana, en el cruce del bulevar y la calle Madero, a la altura de la colonia Francisco I. Madero.

      De acuerdo con la información recabada, un joven al volante de un vehículo Dodge Charger rojo, con placas de una organización de transportistas, circulaba por el bulevar con dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia el fraccionamiento Norte Residencial.

      Delante iba un vehículo Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi, con número económico 742 del sitio Primero de Mayo, conducido por Alberto "N", conocido como "El Profe", quien se detuvo porque la luz del semáforo cambió a rojo.

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      El conductor del Charger no frenó y chocó contra la parte trasera del taxi, proyectándolo hacia el carril contrario. La unidad de alquiler terminó en el estacionamiento de una refaccionaria, mientras que el Charger trepó al camellón.

      Los dos conductores resultaron lesionados y, con apoyo de voluntarios, fueron trasladados en vehículos particulares a diferentes hospitales.

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