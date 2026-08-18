Dos detenidos tras intentos de robo en comercios del Centro Histórico
Uno fue sorprendido con herramientas para forzar una cortina metálica y otro llevaba mercancía que habría sustraído de una tienda
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Dos hombres fueron detenidos en distintos puntos del Centro Histórico luego de ser señalados por hechos relacionados con robo y daños a establecimientos, informó la Policía Capitalina.
El primero de los casos ocurrió durante la mañana, cuando una mujer pidió apoyo a agentes que realizaban recorridos sobre Mier y Terán, al detectar a un hombre que presuntamente intentaba abrir los candados de la cortina metálica de su centro de trabajo.
El sospechoso, de 57 años, fue localizado en la calle Allende y detenido en flagrancia. De acuerdo con la corporación, llevaba herramientas que presuntamente utilizaría para forzar los candados.
En un segundo hecho, trabajadores de una sucursal de Miniso solicitaron apoyo después de detectar que un hombre había tomado varios productos del establecimiento y salido sin pagarlos.
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Las agentes recibieron las características del sospechoso y lo localizaron posteriormente sobre la calle Madero. Se trataba de un hombre de 39 años, quien llevaba consigo la mercancía reportada como sustraída.
Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.
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