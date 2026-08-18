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Seguridad

Video | Incendio consume bodega de Abastos

Hasta las 13:00 horas, los cuerpos de emergencia mantenían labores para garantizar la seguridad en la zona

Por Pulso Online

Agosto 18, 2026 01:10 p.m.
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Video | Incendio consume bodega de Abastos
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      La Dirección de Protección Civil de la capital informó que brindó apoyo al H. Cuerpo de Bomberos en la atención de un incendio registrado en una bodega de la zona del Centro de Abastos. De manera preliminar, se reportan únicamente daños materiales.

      Hasta las 13:00 horas, los cuerpos de emergencia continuaban realizando las labores correspondientes para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

      Además, se mantenía presencia y coordinación permanente con las corporaciones de emergencia.

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