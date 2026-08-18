Video | Incendio consume bodega de Abastos
Hasta las 13:00 horas, los cuerpos de emergencia mantenían labores para garantizar la seguridad en la zona
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La Dirección de Protección Civil de la capital informó que brindó apoyo al H. Cuerpo de Bomberos en la atención de un incendio registrado en una bodega de la zona del Centro de Abastos. De manera preliminar, se reportan únicamente daños materiales.
Hasta las 13:00 horas, los cuerpos de emergencia continuaban realizando las labores correspondientes para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.
Además, se mantenía presencia y coordinación permanente con las corporaciones de emergencia.
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