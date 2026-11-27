Chocan autos en la B. Anaya; no hay heridos
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Dos automóviles protagonizaron un accidente vial en el cruce de la avenida Ricardo B. Anaya y la calle Londres, en el que no hubo heridos, aunque los daños materiales fueron de consideración.
Fue cerca de las 15:30 horas de este jueves, en que un automóvil Chevrolet Aveo de color blanco, circulaba por la calle Londres en dirección de sur a norte.
Cuando arribó a la avenida Ricardo B. Anaya, el conductor continuó su marcha para cruzar esa arteria pero entonces fue chocado en el costado derecho por la parte frontal de un automóvil Nissan March de color blanco que en esos momentos se desplazaba por esa arteria.
Luego del impacto, Nissan March siguió con su trayectoria errática para finalmente quedar encima de la banqueta con el frente totalmente destruido.
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En este percance no hubo personas lesionadas y al final los conductores pudieron llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores, a demás no hubo personas lesionadas.
En el cruce donde se registró el percance existen semáforos que regulan el tránsito, por lo que se estima que uno de los conductores no respetó la luz roja.
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