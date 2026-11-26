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Un autobús de la línea Ómnibus de México chocó por alcance contra el remolque de un tráiler en la carretera Valles-Tampico, por lo que al menos cuatro pasajeros sufrieron lesiones.

El percance ocurrió este jueves alrededor del mediodía, en la salida de Ébano hacia Tampico, en las inmediaciones de la colonia Vergel.

De acuerdo a la información recabada, el chofer del autobús con número económico 5933, que salió de Ciudad Valles con destino a la Ciudad de México, al parecer se distrajo por unos segundos y terminó chocando contra la parte trasera de un tráiler.

Los pasajeros de la unidad eran de la capital potosina y de Ciudad Valles; cuatro de ellos resultaron con lesiones no graves, según se informó.

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Al auxilio arribaron socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como elementos de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tuvieron que sacar a los heridos por una ventanilla. Posteriormente, fueron llevados a revisión médica.