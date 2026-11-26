Choque de autobús deja cuatro heridos en Ébano
Socorristas y Protección Civil atendieron a los lesionados tras el accidente
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un autobús de la línea Ómnibus de México chocó por alcance contra el remolque de un tráiler en la carretera Valles-Tampico, por lo que al menos cuatro pasajeros sufrieron lesiones.
El percance ocurrió este jueves alrededor del mediodía, en la salida de Ébano hacia Tampico, en las inmediaciones de la colonia Vergel.
De acuerdo a la información recabada, el chofer del autobús con número económico 5933, que salió de Ciudad Valles con destino a la Ciudad de México, al parecer se distrajo por unos segundos y terminó chocando contra la parte trasera de un tráiler.
Los pasajeros de la unidad eran de la capital potosina y de Ciudad Valles; cuatro de ellos resultaron con lesiones no graves, según se informó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al auxilio arribaron socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como elementos de Protección Civil Municipal y oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tuvieron que sacar a los heridos por una ventanilla. Posteriormente, fueron llevados a revisión médica.
Fallece motociclista embestido por autobús
El accidente ocurrió sobre la carretera Valles-Tamazunchale
no te pierdas estas noticias
Choque de autobús deja cuatro heridos en Ébano
Huasteca Hoy
Socorristas y Protección Civil atendieron a los lesionados tras el accidente
Cuantiosos daños tras "carambola" en puente de Villa de Pozos
Pulso Online
Paramédicos de la Guardia Civil atendieron a los conductores involucrados, quienes solo presentaron golpes leves
Fallece motociclista embestido por autobús
Huasteca Hoy
El accidente ocurrió sobre la carretera Valles-Tamazunchale