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Una "carambola" de cuatro vehículos se registró en la cima del puente de la entrada a Villa de Pozos, con dirección a Querétaro.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas donde se vieron involucrados cuatro vehículos que circulaban en carriles centrales, debido a piso húmedo, los conductores se alcanzaron e impactaron.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes valoraron a las personas que solo presentaban golpes, sin ser trasladados.

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Elementos de la Guardia Nacional, tomaron conocimiento de los hechos y apoyaron en e retiro de las unidades.