Cuantiosos daños tras "carambola" en puente de Villa de Pozos
Paramédicos de la Guardia Civil atendieron a los conductores involucrados, quienes solo presentaron golpes leves
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Una "carambola" de cuatro vehículos se registró en la cima del puente de la entrada a Villa de Pozos, con dirección a Querétaro.
El reporte fue cerca de las 13:00 horas donde se vieron involucrados cuatro vehículos que circulaban en carriles centrales, debido a piso húmedo, los conductores se alcanzaron e impactaron.
Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes valoraron a las personas que solo presentaban golpes, sin ser trasladados.
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Elementos de la Guardia Nacional, tomaron conocimiento de los hechos y apoyaron en e retiro de las unidades.
Camión materialista causa carambola
Tres vehículos participaron en una carambola registrada en el bulevar Rocha Cordero, a la altura de la Cañada del Lobo, en donde solamente hubo daños materiales sin que resultaran personas lesionadas....
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