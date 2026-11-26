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Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvieron el auto de vinculación a proceso contra dos señalados por los delitos de usurpación de funciones y extorsión, después de que fueron detenidos en la Zona Metropolitana potosina.

Luis "N" se habría identificado ante una persona como Policía de Investigación (PDI), portando una placa, cartuchos útiles y una playera con el símbolo de la corporación. Además, le comentó que tenía un oficio en su contra y le exigió 10 mil pesos a cambio de no provocarle algún daño.

Por su parte, Iván "N" acompañaba al señalado y llevaba consigo una mochila con insignias de la PDI, aunque no pertenecía, no había formado parte de dicha corporación.

El agraviado dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes aseguraron a ambos imputados en calles del fraccionamiento Privadas de Chapultepec.

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Durante la intervención, agentes de la Fiscalía identificaron a Luis "N" como un extrabajador de la institución, quien fue dado de baja desde 2021.

Asimismo, un agente del Ministerio Público presentó a los presuntos partícipes ante un Juez de Control, donde se realizó la imputación por los delitos referidos.

Como resultado, se obtuvo el auto de vinculación a proceso y se dictó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos; además, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.