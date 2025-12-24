Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños

Daños materiales se registraron este miércoles en un choque de tres vehículos en el Circuito Potosí, a la altura del ramal de salida a la Carretera '57.

El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana, donde una camioneta Dodge impactó por alcance a un Chevrolet Spark y lo proyecta contra un Chevrolet Sonic.

Únicamente se reportaron los daños materiales y los conductores esperaban llegar a un acuerdo reparatorio de daños a través de las empresas de seguros.

