logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños

El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 10:51 a.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Daños materiales se registraron este miércoles en un choque de tres vehículos en el Circuito Potosí, a la altura del ramal de salida a la Carretera '57.

El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana, donde una camioneta Dodge impactó por alcance a un Chevrolet Spark y lo proyecta contra un Chevrolet Sonic.

Únicamente se reportaron los daños materiales y los conductores esperaban llegar a un acuerdo reparatorio de daños a través de las empresas de seguros.

LEA TAMBIÉN

Chofer de Coppel provoca percance con un lesionado

El reporte fue cerca de las 14:30 horas en Circuito Potosí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños
Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños

Chocan tres vehículos en Circuito Potosí; sólo daños

SLP

Redacción

El reporte fue cerca de las 10:00 de la mañana

Procesan a maleante por desaparición de personas
Procesan a maleante por desaparición de personas

Procesan a maleante por desaparición de personas

SLP

Redacción

Hallan cuerpo quemado en la Col. El Palmar
Hallan cuerpo quemado en la Col. El Palmar

Hallan cuerpo quemado en la Col. El Palmar

SLP

Redacción

Se trató de un hombre sin vida que estaba entre la maleza de un terreno

Caen dos asaltantes de tiendas OXXO, en Villas de Cactus
Caen dos asaltantes de tiendas OXXO, en Villas de Cactus

Caen dos asaltantes de tiendas OXXO, en Villas de Cactus

SLP

Redacción

Tienen múltiples detenciones previas y se les considera objetivos prioritarios