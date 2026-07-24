Chofer de aplicación transportaba gente y droga

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Un chofer de plataforma y un pasajero fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por los presuntos delitos contra la salud, sobre la carretera a Rioverde en la colonia San Rafael.

Fue durante labores de patrullaje cuando agentes municipales detectaron un vehículo blanco mal estacionado, por lo que se aproximaron para entrevistarse con sus ocupantes, identificados como Daniel "N", de 20 años, y Luis "N", de 27.

Sin embargo, en la entrevista, los oficiales observaron a simple vista dentro del auto diversas bolsas que contenían una sustancia blanca granulada, características del "cristal", mismas que uno de los ocupantes reconoció como suyas mientras que el copiloto adoptó una actitud agresiva contra los agentes.

Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, por su probable participación en delitos contra la salud.

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Posteriormente, en la certificación médica en la comandancia municipal, arribó un grupo de conductores de aplicación, por lo cual los detenidos fueron trasladados hacia la Fiscalía. También se puso a disposición las dosis y el vehículo utilizado.

Cabe destacar que, durante el registro de datos de Luis "N", se detectó que esta persona cuenta con distintas detenciones por delitos por narcomenudeo en Villa de Pozos, por lo que es considerado un objetivo generador de incidencias delictivas en la zona metropolitana.