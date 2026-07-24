Frustran robo de bodega en Cactus; tres detenidos

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Agentes de la Guardia Civil de Soledad frustran un robo en proceso, en el interior de una bodega ubicada en la colonia Cactus. Tres hombres fueron detenidos.

La atención se originó por el reporte de un trabajador, que solicitó el apoyo de la autoridad para revisar el interior de un inmueble, luego de que su empleador le informó que había detectado la presencia de sujetos desconocidos.

De manera inmediata, los agentes se trasladaron al lugar, donde observaron forzados los accesos de una bodega, encontrando en flagrancia a tres hombres sustrayendo diversos objetos, quienes al verse descubiertos intentaron emprender la huida.

Sin embargo, los uniformados impidieron el intento de escape y se logró detener a los implicados por la presunta comisión del delito de robo a casa habitación. Se trata de Silvestre "N", de 27 años; Daniel "N", de 31 años; y Ubaldo "N", de 38 años.

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Asimismo, fueron asegurados tres vehículos presuntamente utilizados en los hechos: un taxi Nissan color blanco, una grúa color blanco y una motocicleta Italika color azul, así como distintos objetos y autopartes.

Posteriormente, durante la certificación médica se detectó que Daniel "N" cuenta con distintas detenciones por conducir vehículos con reporte de robo en la zona metropolitana, por lo que es considerado un presunto objetivo generador de incidencias delictivas.

Finalmente, los detenidos, junto con las unidades y objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.