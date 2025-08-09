logo pulso
Seguridad

Choque de camionetas deja sólo daños

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Choque de camionetas deja sólo daños

Un choque leve registrado en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Rivas Guillén, dejó solamente daños materiales sin que por suerte se registraran personas lesionadas.

El percance tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este viernes, en que una camioneta Chevrolet tipo pick up de color rojo, intentaba incorporarse hacia los carriles centrales a la altura de la calle Lago de Texcoco, en la mencionada colonia.

Fue entonces que la camioneta le pegó a otra unidad, una Peugeot de color blanco, cuyo conductor no pudo realizar maniobra para esquivar el impacto.

El golpe se dio en forma lateral pero por suerte los daños fueron mínimos y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio ya que no se registraron heridos en este caso.

Se esperaba la intervención de los agentes de Tránsito de Soledad, aunque solo para tratar de que los conductores se arreglaran entre ellos para que el caso no pasara a mayores. 

