A marchas forzadas para iniciar MetroRed

Por Redacción

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A marchas forzadas para iniciar MetroRed

CIUDAD VALLES.- Dice Araceli Martínez Acosta, titular de la SCT que intentarán cumplir con la fecha para el inicio de MetroRed que propuso el Gobernador en Valles: el 28 de agosto.

La titular de esta dependencia expresó que están haciendo un esfuerzo para que el sistema de transporte gratuito de viaje ininterrumpido pueda comenzar a funcionar a finales de este mes.

Refirió que las estaciones de este tipo de camiones se irán colocando de manera paulatina y mencionó que ya hay un buen grupo de choferes en capacitación.

MetroRed tendrá tres rutas en Valles, que saldrán de la antigua Policía Estatal y llegarán a Villas del Real, Praderas del Río y otra más del 36 Batallón al Tecnológico Nacional de México. 

