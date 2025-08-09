Violentos individuos acaban tras las rejas

En atención a auxilios , policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta violencia familiar y uno por presuntos daños, acciones que se realizaron en distintas colonias.

El primer hecho se atendió en un domicilio de la Privada El Refugio, de la colonia La Virgen, donde una mujer señaló a su pareja de golpearla, manifestando su deseo para proceder legalmente en su contra y permitió que los oficiales ingresaran a su casa, lugar donde ubicaron al reportado que se identificó como Juan “N” de 32 años de edad.

En la Privada Puerto Vallarta de la colonia Rancho Nuevo, los agentes atendieron a una mujer quien indicó que su ex pareja la golpeó y señaló que quería proceder legalmente en su contra. En el lugar se tuvo contacto con el reportado quien dijo llamarse Alfredo “N” de 26 años de edad.

En la calle Sierra Encada de la colonia Villas de Cactus, los oficiales municipales fueron recibidos por una mujer, quien pidió proceder legalmente en contra de su pareja, quien previamente la agredió, ubicando en la zona a quien se presentó como Aarón “N” de 20 años de edad.

Por otra parte, sobre la calle Provincia de Cádiz, en la colonia María de los Ángeles, los policías soledenses ubicaron a dos individuos en riña, uno de ellos señaló al otro sujeto de haber dañado su puerta, manifestando que era su deseo proceder legalmente en contra de Juan “N” de 34 años de edad.

Respectivamente se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar y daños a la propiedad, además de informarles los derechos que les asisten.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado, donde se pusieron a disposición.