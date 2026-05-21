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Trailero se salva tras volcadura e incendio

El accidente ocurrió en el kilómetro 118, en el entronque con la carretera libre Valles-Tampico

Por Redacción

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Trailero se salva tras volcadura e incendio

TAMUÍN.- La volcadura e incendio de un tráiler provocó el cierre temporal de la circulación en el libramiento Tamuín–Ciudad Valles, la mañana de este miércoles. El chofer sobrevivió, pero sufrió lesiones graves.

El accidente ocurrió en el kilómetro 118, en el entronque con la carretera libre Valles-Tampico, donde la pesada unidad terminó volcada y envuelta en llamas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron de inmediato para combatir el incendio y evitar que el fuego se propagara.

La unidad era conducida por Moisés Enrique Sánchez Rodríguez, con domicilio en la colonia Las Brisas de Tamuín, quien resultó con quemaduras de tercer grado en un brazo y el hombro, por ese motivo fue internado en la clínica del IMSS de Ciudad Valles.

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Debido a las labores de auxilio y control del fuego, las autoridades cerraron temporalmente la circulación en el carril con dirección de Ébano hacia Ciudad Valles.

Los elementos de la Guardia Nacional estaban dando vialidad, y coordinaron las maniobras para retirar la unidad accidentada.

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