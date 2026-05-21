CARLOS MATIENZO LE APUESTA A LAS BESTIAS MEXICANAS

Cuando Carlos Matienzo Serment arribó a Lanthimos, su café —nombrado en honor al cineasta griego— pensé: "He aquí, el hombre de la situación". El director potosino estrenó su ópera prima El Ritual del Nahual a nivel nacional el pasado 7 de mayo. Tan pronto nos encontramos en una entrevista para Puslo Diario de San Luis, se dirigió a mí con la sencillez y accesibilidad que lo caracterizan.

Oriundo de la capital potosina, estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y consiguió su primer trabajo en un programa para el Canal Once. Es en 2009 cuando colabora en la producción de la película conmemorativa del Bicentenario de la Independencia, Hidalgo: la historia jamás contada. "A partir de eso hice amigos, abandoné a mi familia, les dije: que les vaya bien. Me titulé y me fui a la Ciudad de México", comentó mientras se servía un café americano.

Ahondó en sus vivencias que marcaron su formación fílmica, como cuando a los quince años fue a estudiar inglés en Estados Unidos y vivía en un sótano habilitado con una televisión y acceso a cable, donde se quedaba hasta altas horas de la noche viendo películas sin supervisión, en particular la filmografía de Stanley Kubrick. "Vi Eyes Wide Shut, The Killing, me eché también Full Metal Jacket, esa yo se la recomendé a mis amigos y nos shockeamos todos. Salimos traumados, la película era una crítica a los gringos y yo mostrandoselas". Fue en Estados Unidos dónde también nació su gusto por coleccionar dvds.

DIRIGIÓ ALGUNOS CORTOMETRAJES

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el 2013, junto a Roberto Chávez —fotógrafo de El Ritual del Nahual— funda Strobe Films, casa productora enfocada a la publicidad. Carlos dirigió algunos cortometrajes que expuso en diversos festivales, incluyendo Ecofilm. Entre ellos se destacan Escondidas, Tekenchu y Bajuhd, centrado en las vivencias de una niña voladora en la Huasteca perteneciente a la comunidad indígena Téenek. Fue el excelente recibimiento de Tekenchu que sentaría las bases para El Ritual del Nahual. "Nos fue muy bien en el corto, tuvimos más de 90 festivales y 16 premios, no es normal en un cortometraje", añadió. "A partir de eso, dije: creo que tenemos un caso de éxito. Puse a Roberto y a Gerardo Oñate" —protagonista del filme— "a trabajar en el guión. Yo, mientras tanto, me puse a buscar fondos de desarrollo y capital para poderlo armar. Fue en ese proceso que ganamos una convocatoria en Colombia, FantasoLab y nos vamos a presentar la carpeta de El Ritual del Nahual en su primera versión". En Colombia, Carlos logró llamar la atención de la distribuidora española Latido Films y Blood Window Showcase. "Fue con esa base que logré convencer a Santiago Rangel, un buen amigo y productor ejecutivo, que me dijo, ya traes guion, traes desarrollo, vamos a ver que pasa".

SU ACERCAMIENTO

CON EL PUEBLO TÉENEK

Tekenchu —bestia en idioma purépecha—, originalmente fue filmado en Tlalpujahua, Michoacán. Es gracias a su acercamiento con el pueblo Téenek que decide trasladar la historia a la Huasteca Potosina. "Fue con los Teének que logramos darle todo el imaginario, después de terminar el proyecto de Bajuhd, permanecí en contacto con la comunidad, fue el Kaulome, líder espiritual del pueblo, que me contó algunas historias de nahuales, sobre cómo se encontró uno en medio del bosque y cómo siguen instruyendo a los voladores en el tema.

"Son personas muy sabias que tienen una forma y una opinión muy específica del mundo, a mí por eso me llamó mucho la atención poder retratar este tipo de curandera, esa mujer que maneja —aparte de la espiritualidad— un rol muy importante en la comunidad". Después de ver la cinta, entiendo muy bien el origen de la mimetización entre lo católico y lo chamánico, representado en el personaje de Teresa, mujer líder y protectora de su comunidad que practica rituales dentro de la iglesia del pueblo.

REIVINDICAR LA FIGURA

MÍTICA DEL NAHUAL

Con la cinta, Matienzo Serment busca reivindicar la figura mítica del nahual. "Estamos muy permeados por todo lo que existe fuera del país: Los zombies, los vampiros, Frankenstein, la momia, criaturas contemporáneas que la gente aplaude. En México, hemos explorado poco a nuestros monstruos, tenemos brujas, chaneques, nahuales; mucha mitología importante que hemos dejado afuera, por eso hicimos un estudio más apegado a lo que son los animales que incluye la comunidad Téenek, como lo es el guajolote". El director reafirmó su creencia en lo sobrenatural. "Yo creo mucho en la energía, las brujas en el Altiplano y que sí existen los nahuales. Si este es el mundo en que estamos viviendo entonces está increíble y me encantaría saber más de él". Esto último no fue de extrañar ya que antes, Manuel —alias "Meme"—, socio de Lanthimos, explicara que en los dos paisajes fronterizos que cuelgan de la pared del local son comunes los avistamientos de OVNIS.

LA CINTA, UNA EXPLORACIÓN

DE UNA PARTE MUY REAL DE

LA EXPERIENCIA MEXICANA

Si algo queda claro, es que El ritual del Nahual no es una película más del género de horror, también explora una parte muy real de la experiencia mexicana. "El género del terror permite tratar temas sociales muy importantes. Aquí estamos hablando de México en el ´65 con Díaz Ordaz, después vienen todos los eventos de los estudiantes y actualmente atravesamos una ola de desaparecidos y madres buscadoras. Creo que en el cine, si no se pueden poner estos temas sobre la mesa, lo único que estamos creando es un sesgo generacional. La crítica es ante las instituciones, ¿Cómo es posible que sigamos teniendo casos de asesinatos, de muertes de mujeres, y nos quedemos cortos en el tema de la justicia?".

El realizador potosino cree que aún hay mucho por hacer para impulsar la industria fílmica en San Luis. "Este año se lanza la primera Ley Federal de Cinematografía impulsada por la presidenta, Sheinbaum. Esta Ley Federal incentiva a las producciones internacionales a grabar en México, sin embargo, solo favorece a las ciudades con mayor población, ¿Qué pasa con los estados que estamos aledaños, donde la industria es mucho menor? No generan ningún tipo de industria local, por ello, CANACINE, el diputado Emilio Rosas y yo, estamos trabajando arduamente para que se apruebe una Ley Estatal de Cine". Esto implicaría una serie de regulaciones, como el porcentaje de potosinos que deberían trabajar en las producciones locales.

UN CINEASTA QUE LE APUESTA

A SAN LUIS Y A SUS ARTISTAS

Alrededor de Carlos Matienzo es perceptible un aura de optimismo y esperanza. Es un cineasta que le apuesta a San Luis y a sus artistas. Lanthimos se ha convertido en un laboratorio cultural donde siempre encontrarás jóvenes artistas potosinos que buscan saciar su necesidad de crear, por eso, ha impartido talleres y capacitaciones de realización cinematográfica, con la finalidad de impulsar a las siguientes generaciones de talento potosino.

Actualmente, El Ritual del Nahual sigue proyectándose en todo el país. "Es una película distinta, es una película que le apuesta a lo cultural, a lo folklórico, a la tradición mexicana. Es un homenaje a los momentos de la niñez, a recordar las primeras veces que nos contaron una leyenda". concluyó el director.