Choque múltiple en Salvador Nava provoca solo daños materiales

La mañana de este viernes se registró un choque múltiple en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura de la colonia El Paseo, con dirección hacia Lomas. El incidente fue reportado poco después de las 10:00 horas.

En el percance participaron un vehículo Nissan Versa, un Volkswagen Vento y una camioneta Volkswagen de color rojo. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras necesarias para agilizar la circulación en la zona, que presentó tráfico lento durante algunos minutos.

