Choque múltiple en Salvador Nava provoca solo daños materiales

El percance ocurrió a la altura de la colonia El Paseo; participaron tres vehículos

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 11:17 a.m.
A
La mañana de este viernes se registró un choque múltiple en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura de la colonia El Paseo, con dirección hacia Lomas. El incidente fue reportado poco después de las 10:00 horas.

En el percance participaron un vehículo Nissan Versa, un Volkswagen Vento y una camioneta Volkswagen de color rojo. Pese al impacto, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las maniobras necesarias para agilizar la circulación en la zona, que presentó tráfico lento durante algunos minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

