Seguridad

Individuos ofrecían dinero para evitar arrestos

Policías de Soledad los detectaron escandalizando en la vía pública

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Individuos ofrecían dinero para evitar arrestos

Tres hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por presunto cohecho, las acciones se llevaron a cabo en la colonia La Constancia, en el marco de labores preventivas encaminadas a inhibir la comisión de ilícitos.

Los agentes municipales transitaban sobre la calle Magnolia, en la colonia mencionada, donde observaron a tres individuos que cometían faltas administrativas, por lo que se acercaron a dialogar con ellos.

Después de varios minutos, los sujetos se identificaron como Alejandro “N”, de 21 años; Pablo “N”, de 26 años, y Alexis “N”, de 22 años.

Los tres mostraron una actitud evasiva y agresiva hacia la autoridad, y luego de ser informados sobre su sanción, ofrecieron la cantidad de 600 pesos para que los oficiales los dejaran irse.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida se les hizo saber que serían detenidos por presunto cohecho, para después seguir con el trámite respectivo ante la Fiscalía General del Estado, donde fueron presentados.

