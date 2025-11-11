Conductora arrolla a un motociclista
Matehuala.- Por falta de precaución y no encender las direccionales una mujer al volante causó un accidente en la calle Miguel Hidalgo frente a la Plaza 10 de Mayo, al cortar la circulación a un motociclista, el conductor de la motocicleta fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja, mientras que elementos de Tránsito y Vialidad se hacían cargo de los vehículos involucrados en el accidente.
El accidente se generó debido a la falta de precaución de la conductora de un automóvil, y una motociclista en la zona centro de la ciudad, en la calle Miguel Hidalgo, testigos del accidente al ver al joven de la motocicleta que salió volando y quedo tirado en el pavimento, solicitaron ayuda a las corporaciones de auxilio.
Al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja inmediatamente atendieron a una persona de sexo masculino, que se encontraba tirada en el piso con múltiples golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada en la ambulancia y llevado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Elementos de Tránsito estuvieron en el lugar de los hechos iniciando las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos involucrados fueron enviados a la pensión.
