Con más de 90 dosis de drogas, detienen a narcos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuatro presuntos vendedores de droga, a quienes se les aseguraron más de 90 dosis tanto de marihuana como de cristal, fueron detenidos en distintos municipios de la entidad por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los detectaron mediante recorridos de seguridad.

En una primera acción desarrollada en el municipio de Cárdenas, fue detenida una mujer que se identificó con el nombre de Ángeles "N", de 38 años de edad, a quien se le aseguraron al menos 39 dbolsitas de marihuana y 37 dosis de "cristal", mientras que, en el municipio de El Naranjo, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Elsa "N", de 37 años, y Mateo "N", de 22 años, a quienes se les aseguraron unas nueve dosis de marihuana que traían para su supuesta venta.

Por otra parte, en el municipio de Matehuala, la Guardia Civil Estatal detuvo a Kevin "N", de 22 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue sorprendido en posesión de marihuana unas 34 dosis de marihuana y once artefactos conocidos como "ponchallantas" fabricados con varillas y utilizados por la delincuencia para dañar vehículos oficiales durante persecuciones.

Las personas detenidas y las decenas de dosis de droga aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho por el presunto delito contra la salud y lo que les resulte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí