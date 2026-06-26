logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Con más de 90 dosis de drogas, detienen a narcos

Policías estatales los detectaron mediante recorridos por distintos municipios

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Con más de 90 dosis de drogas, detienen a narcos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuatro presuntos vendedores de droga, a quienes  se les aseguraron más de 90 dosis tanto de marihuana como de cristal, fueron detenidos en distintos municipios de la entidad por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes los detectaron mediante recorridos de seguridad.

      En una primera acción desarrollada en el municipio de Cárdenas, fue detenida una mujer que se identificó con el nombre de Ángeles "N", de 38 años de edad, a quien se le aseguraron al menos 39 dbolsitas de marihuana y 37 dosis de "cristal", mientras que, en el municipio de El Naranjo, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Elsa "N", de 37 años, y Mateo "N", de 22 años, a quienes se les aseguraron unas nueve dosis de marihuana que traían para su supuesta venta.

      Por otra parte, en el municipio de Matehuala, la Guardia Civil Estatal detuvo a Kevin "N", de 22 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue sorprendido en posesión de marihuana unas 34 dosis de marihuana y once artefactos conocidos como "ponchallantas" fabricados con varillas y utilizados por la delincuencia para dañar vehículos oficiales durante persecuciones.

      Las personas detenidas y las decenas de dosis de droga aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho por el presunto delito contra la salud y lo que les resulte.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hallan hombre sin vida en paraje despoblado de Mexquitic
      Hallan hombre sin vida en paraje despoblado de Mexquitic

      Hallan hombre sin vida en paraje despoblado de Mexquitic

      SLP

      Pulso Online

      El cuerpo fue encontrado en un terreno cercano al antiguo camino a Pinos y al río Calabacillas.

      Detienen a cuatro personas con droga y "ponchallantas" en SLP
      Detienen a cuatro personas con droga y "ponchallantas" en SLP

      Detienen a cuatro personas con droga y "ponchallantas" en SLP

      SLP

      Redacción

      La GCE realizó operativos en Cárdenas, El Naranjo y Matehuala; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente.

      Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala
      Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala

      Dos lesionadas en choque y volcadura en vía a Matehuala

      SLP

      Redacción

      Las dos mujeres lesionadas sufrieron golpes leves y no requirieron atención médica urgente.

      Empleado de gasera choca y abandona camioneta
      Empleado de gasera choca y abandona camioneta

      Empleado de gasera choca y abandona camioneta

      SLP

      Huasteca Hoy

      Una mujer resultó lesionada en el Distribuidor Vial; testigos señalaron que el conductor se pasó la luz roja