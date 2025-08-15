Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este viernes en la colonia Vista Hermosa, en Ciudad Valles, cuando un conductor, presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, perdió el control y se estrelló contra un árbol y un poste de alumbrado público.

El percance ocurrió poco antes de la 1:00 de la mañana, sobre la calle Adolfo López Mateos y Prolongación Bocanegra. El Volkswagen Jetta gris quedó destrozado del frente y ya no pudo encender, por lo que su tripulante lo abandonó en el lugar y huyó a pie.

Según el reporte de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la unidad se desplazaba hacia el fraccionamiento El Consuelo cuando, de forma repentina, subió al camellón y provocó los daños.

Al arribar, los oficiales encontraron el automóvil vacío, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

