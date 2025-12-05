logo pulso
Seguridad

Conductor choca contra dos autos en Altavista y huye; dejó el parachoques tirado

El responsable impactó vehículos estacionados en Ejército Mexicano y escapó antes del amanecer

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 08:02 a.m.
A
Conductor choca contra dos autos en Altavista y huye; dejó el parachoques tirado

CIUDAD VALLES.- Un automovilista chocó contra dos vehículos estacionados en el fraccionamiento Altavista y se dio a la fuga, dejando incluso el parachoques de su camioneta tirado en la avenida Ejército Mexicano.

El incidente ocurrió este viernes alrededor de las 4 de la madrugada, entre las calles Vicente C. Salazar y Reforma, a unos metros del Parque Milenio. Testigos señalaron que el vehículo responsable era una camioneta Jeep de modelo atrasado, cuyo conductor perdió el control mientras circulaba en dirección de la maquiladora Uniformes San Luis hacia el COBACH 24.

La unidad terminó impactando una Jeep gris tipo SUV y una Ford F-150, ambas estacionadas y puestas a la venta.

En redes sociales, el propietario de los vehículos afectados pidió apoyo a la ciudadanía para identificar al responsable y obligarlo a cubrir los daños ocasionados.

