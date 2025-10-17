Choque múltiple en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales

CIUDAD VALLES.— Tres vehículos resultaron dañados en un choque por alcance registrado la noche del jueves sobre el bulevar México-Laredo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre el Puente Negro y el acceso al fraccionamiento Valle Alto, al norte de la ciudad.

De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta Honda tipo panel no guardó la distancia de seguridad e impactó la parte trasera de un automóvil Nissan Versa gris. Por la fuerza del golpe, este último fue proyectado contra un Chevrolet Aveo negro, que sufrió daños menores.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho. Los tres vehículos contaban con seguro, por lo que se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo para cubrir los daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí