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Seguridad

Conductor resulta herido en volcadura

Por Redacción

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Conductor resulta herido en volcadura

TAMUÍN.- Un hombre que provenía del municipio de Rioverde resultó lesionado, luego de sufrir un accidente automovilístico en la carretera libre Valles-Tampico.

El lunes por la tarde los Bomberos Voluntarios de Tamuín se trasladaron al rancho Río Florido, que se ubica en el tramo Tamuín-Ciudad Valles, cerca del paraje El Nacimiento, pues les reportaron la volcadura de un vehículo.

Al llegar, confirmaron la situación, a la orilla de la cinta asfáltica se encontraba con las llantas hacia arriba un vehículo Nissan Tiida blanco, y el conductor estaba herido.

El hombre dijo que venía del municipio de Rioverde, y se dirigía al ejido El Chofer del municipio de San Vicente, cuando de manera repentina perdió el control de su unidad y se salió de la carretera.

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Las lesiones que sufrió no ponían en riesgo su vida, sin embargo iba a ser llevado a un centro médico para su revisión.

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