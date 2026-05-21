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Dan con violador de Matlapa en Tamazunchale

Por Redacción

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Dan con violador de Matlapa en Tamazunchale

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Benny "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada agravada en concurso real con violación específica agravada.

Agentes de la Delegación Sexta de la FGE iniciaron las investigaciones correspondientes tras recibir una denuncia en la que se informó que, durante abril del presente año, el señalado presuntamente aprovechó la confianza de la víctima para llevarla a una vereda ubicada en la zona centro del municipio de Matlapa, donde habría cometido la agresión sexual.

Con los datos de prueba integrados por Agentes Fiscales, un Juez de Control libró la orden de aprehensión solicitada, por lo que la Policía de Investigación desplegó un operativo en la región Huasteca.

El mandato judicial fue cumplimentado en calles de la colonia Zacatipan, perteneciente al municipio de Tamazunchale, donde Benny "N" fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde continuará su proceso jurídico.

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