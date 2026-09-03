Dan en Alamitos con un estafador de redes

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Un presunto estafador local de inmuebles por redes sociales fue detenido por elementos de la Policía de Investigación y puesto a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

Según lo señalado, esta persona ofertaba propiedades en Facebook y, en una ocasión, recibió diversas cantidades de dinero de la víctima para la compraventa de un inmueble que finalmente no entregó, además de negarse a devolver el recurso.

Agentes Fiscales obtuvieron datos de prueba sobre la presunta participación de Hiram "N", denunciado por fraude específico, en estos hechos y solicitaron una orden de aprehensión, misma que fue otorgada por un Juez.

Elementos investigadores cumplimentaron el mandamiento judicial en la colonia Alamitos, donde detuvieron al señalado, quien quedó a disposición de la autoridad judicial y está a la espera de su audiencia inicial, en la que se resolverá su situación legal.

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