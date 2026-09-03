Dejan en prisión a depravado de Tamazunchale
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TAMAZUNCHALE.- Un juez vinculó a proceso a un hombre que está acusado de haberle realizado tocamientos lascivos a una menor de edad.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Leonel "N", de 55 años de edad, por su probable intervención en el delito de abuso sexual calificado.
Lo anterior, luego de que agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra en el Rancho La Pithaya, en el municipio de Tamazunchale.
Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, relacionados con hechos ocurridos el 24 de julio de 2026, al interior de un domicilio ubicado en el Barrio Tepetzintla, de la localidad de Chiconamel, municipio de Tampacán.
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De acuerdo con la investigación, el imputado habría llevado a la víctima, quien es menor de edad, hasta una habitación, donde presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en su contra. Además, le habría indicado que guardara silencio y amenazado con decirle a su madre que estaba inventando lo ocurrido.
Luego de analizar los argumentos expuestos por las partes, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Leonel "N", impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, de acuerdo con la información de la Fiscalía.
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