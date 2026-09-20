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Seguridad

Dejan en prisión a policías señalados por homicidio

Por Redacción

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Dejan en prisión a policías señalados por homicidio
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      Los expolicías municipales de Matlapa, involucrados en el homicidio de un hombre bajo su custodia, fueron vinculados a proceso, como resultado de la investigación y litigación realizada por la Fiscalía General del Estado.

      Un juez de control dictó el mandamiento judicial en contra de cuatro personas señaladas por su probable participación en el delito de homicidio calificado.ç

      Se trata de José Luis "N", José Ignacio "N", Celedonio "N" y Gil "N", quienes se desempeñaban como elementos de seguridad pública municipal al momento de los hechos en los que perdió la vida una persona.

      Durante la continuación de la audiencia inicial, derivada del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, agentes del Ministerio Público presentaron ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante las investigaciones.

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      Luego de analizar los argumentos expuestos por la institución, el Juez de Control determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de los cuatro imputados por los hechos ya referidos.

      Asimismo, la autoridad judicial determinó que persista la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los cuatro imputados permanecerán en el centro de reinserción social de la región durante el desarrollo del proceso.

      De igual manera, fue autorizado un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá en diciembre de 2026, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la investigación.

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