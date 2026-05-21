logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Delincuente camelense es detenido

Por Redacción

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Delincuente camelense es detenido

La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en el municipio de Matehuala a Juan Daniel "N", de 32 años de edad, por su probable participación en delitos contra la salud. Esto, como parte de las acciones permanentes de seguridad, vigilancia y trabajo de inteligencia.

Derivado de trabajos de inteligencia de la corporación, se estableció que la persona presuntamente estaría relacionada con actividades de narcomenudeo para un grupo delictivo con operaciones en el municipio de Matehuala, la capital potosina y el estado de Nuevo León; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado, quien lo determine, de acuerdo con las investigaciones.

Durante la intervención, elementos estatales aseguraron diversas dosis de "cristal".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la GCE, aseguró fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos contra la salud, con el objetivo de seguir garantizando condiciones de paz y tranquilidad para las familias potosinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP
Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP

Lluvias y granizo activan alerta vial en SLP

SLP

Redacción

Se mantiene cerrado el bulevar Jacobo Payán

Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)
Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)

Dan hasta 12 años de cárcel a sujetos que atacaron a la GCE (fotos)

SLP

PULSO

En San Ciro de Acosta se detuvo a seis hombres con un arsenal

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente
Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente

SLP

Pulso Online

El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico
Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

Tráiler con carne vuelca y se incendia en la Valles-Tampico

SLP

Pulso Online

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 32, en la salida de Tamuín; extraoficialmente se reporta al operador con quemaduras