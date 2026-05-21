Delincuente camelense es detenido

La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo en el municipio de Matehuala a Juan Daniel "N", de 32 años de edad, por su probable participación en delitos contra la salud. Esto, como parte de las acciones permanentes de seguridad, vigilancia y trabajo de inteligencia.

Derivado de trabajos de inteligencia de la corporación, se estableció que la persona presuntamente estaría relacionada con actividades de narcomenudeo para un grupo delictivo con operaciones en el municipio de Matehuala, la capital potosina y el estado de Nuevo León; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado, quien lo determine, de acuerdo con las investigaciones.

Durante la intervención, elementos estatales aseguraron diversas dosis de "cristal".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la GCE, aseguró fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos contra la salud, con el objetivo de seguir garantizando condiciones de paz y tranquilidad para las familias potosinas.

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