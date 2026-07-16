logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Depravado acosó y tocó a una menor en la calle

Por Redacción

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Depravado acosó y tocó a una menor en la calle
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una menor de 14 años fue acosada sexualmente por un hombre de 59 años, en la colonia Misión del Cordero. Tras recibir el reporte de la madre de la víctima, policías capitalinos acudieron al lugar para detener al implicado, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial.

      Ante la presencia de los oficiales de la Jefatura de Atención a la violencia, quienes acudieron al llamado recibido a través del Sistema de Emergencia, la madre de la afectada refirió que la menor había sido acosada por un hombre que la siguió en la calle y le hizo tocamientos. Vecinos alertaron el hecho y solicitaron la presencia policial para auxiliar a la menor y detener al sujeto.

      Luego del testimonio de la parte afectada, los oficiales procedieron con la detención de Raúl "N", de 59 años, señalado por el presunto hecho de acoso sexual. Enseguida, fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal donde se realizó la certificación médica correspondiente.

      Finalmente, los agentes municipales realizaron la puesta a disposición ante la Fiscalía especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal y  para el deslinde de responsabilidades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina
      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina

      Mazda pierde control y choca frente a Plaza Citadina

      SLP

      Pulso Online

      Elementos de SSPC realizaron peritaje y coordinaron el retiro del vehículo para restablecer el tráfico.

      Fallece hombre tras caída en bar La Previa del Barbas
      Fallece hombre tras caída en bar La Previa del Barbas

      Fallece hombre tras caída en bar "La Previa del Barbas"

      SLP

      Redacción

      El negocio está ubicado en Acceso Norte, de Soledad de Graciano Sánchez

      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona
      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona

      Camioneta, destrozada tras choque en Sierra Leona

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió en el cruce con Camino a la Presa; autoridades atendieron la emergencia

      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico
      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico

      Video | Apuñalan a joven en riña en el Centro Histórico

      SLP

      Pulso Online

      Los hechos ocurrieron la tarde del martes 14 de julio en las inmediaciones de San Juan de Dios