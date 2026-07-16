Depravado acosó y tocó a una menor en la calle

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Una menor de 14 años fue acosada sexualmente por un hombre de 59 años, en la colonia Misión del Cordero. Tras recibir el reporte de la madre de la víctima, policías capitalinos acudieron al lugar para detener al implicado, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial.

Ante la presencia de los oficiales de la Jefatura de Atención a la violencia, quienes acudieron al llamado recibido a través del Sistema de Emergencia, la madre de la afectada refirió que la menor había sido acosada por un hombre que la siguió en la calle y le hizo tocamientos. Vecinos alertaron el hecho y solicitaron la presencia policial para auxiliar a la menor y detener al sujeto.

Luego del testimonio de la parte afectada, los oficiales procedieron con la detención de Raúl "N", de 59 años, señalado por el presunto hecho de acoso sexual. Enseguida, fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal donde se realizó la certificación médica correspondiente.

Finalmente, los agentes municipales realizaron la puesta a disposición ante la Fiscalía especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal y para el deslinde de responsabilidades.

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