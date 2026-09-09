Derriba camioneta un poste en accidente

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuando circulaba por la carretera a Zacatecas una camioneta derribó un poste de alumbrado público poco antes de llegara la iglesia del Saucito, no hubo lesiones en este caso aunque los daños materiales fueron de consideración.

Cerca de las seis de la mañana de este martes, la camioneta tipo caja cerca se desplazaba sobre la mencionada carretera en el tramo del Anillo Periférico hacia El Saucito.

En una curva que se ubica poco antes de la iglesia, el conductor perdió el control del volante a la derecha y así la camioneta se subió al camellón central en donde chocó de frente contra un poste metálico de alumbrado público que ahí se ubica, al cual derribó por completo desde la base.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Vial Municipal para levantar el reporte del caso, en tanto que el poste dañado fue retirado y se esperaba que el conductor, quien por suerte no resultó lesionado, se hiciera cargo de los destrozos ocasionados en el percance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí