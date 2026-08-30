Desarman a dos sujetos en colonias de Soledad

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La Guardia Civil de Soledad llevó a cabo la detención de dos hombres por su probable participación en el delito de portación de arma prohibida, en dos hechos distintos ocurridos en las colonias Villa Jardín y Praderas del Maurel.

En atención a un auxilio ciudadano que reportó a un sujeto que escandalizaba el orden público y portaba un machete en la colonia Praderas del Maurel, oficiales municipales detuvieron a Mikail "N" de 53 años, junto con un arma cortocontundente y una camioneta Dodge, modelo 2016, de su propiedad.

De igual manera, durante recorridos de seguridad en la colonia Villa Jardín, oficiales municipales detuvieron a Francisco "N" de 39 años, quien presuntamente ofendía y amenazaba a peatones y automovilistas mientras portaba un arma blanca, misma que fue asegurada.

Ambos detenidos fueron informados que para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes serían puestos a disposición de la autoridad investigadora.

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