Despliegan presencia policial en el Salesiano

A petición de directivos, docentes y padres de familia del Colegio Salesiano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital realizó la mañana de este miércoles una revisión preventiva de seguridad en las instalaciones de la institución educativa, ubicada en la colonia Jardín. Tras una revisión preventiva se descartaron riesgos en la institución educativa.

La acción se llevó a cabo luego de que la Policía Cibernética Municipal detectó mensajes difundidos en redes sociales y grupos de WhatsApp, que señalaban una posible amenaza relacionada con la presencia y uso de armas de fuego dentro del plantel.

La directiva del colegio, maestros y padres de familia efectuaron una revisión de mochilas siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, con el acompañamiento de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. En tanto, la Policía Municipal mantuvo una presencia preventiva en el lugar.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, acudió a las instalaciones educativas donde sostuvo un diálogo con directores y padres de familia, informando que al concluir la revisión preventiva, se descartaron riesgos en la institución.

Adicionalmente, Villa Gutiérrez informó que la Policía Cibernética Municipal ubicó el origen y la distribución de un mensaje, que probablemente generó la alerta entre los padres de familia, información que será analizada bajo los protocolos ante incidentes informáticos.

Finalmente, comentó que se entabló comunicación con los directivos del colegio Salesiano con el propósito de garantizar la tranquilidad de las y los alumnos, así como de toda la comunidad escolar.