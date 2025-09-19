logo pulso
Seguridad

Detectan contrabando de cerveza en Villa de Ramos

Por Redacción

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
VILLA DE RAMOS.- Dos mujeres y un hombre que vendían cerveza sin contar con el permiso requerido, fueron detenidos por elementos de la Guardia en el municipio de Villa de Ramos y se les puso a disposición de la autoridad.

Según el caso, los agentes estatales realizaban un operativo conforme al Plan Integral de Seguridad en calles de la comunidad de la Dulce Grande, en el referido municipio.

En determinado momento detectaron un automóvil de modelo atrasado que era conducido en forma sospechosa y a bordo iban dos mujeres y un hombre, por lo que determinaron marcarles el alto.

En una revisión, los policías se percataron que en la cajuela había 10 charolas de cerveza de lata de la marca modelo, las cuales reconocieron que iban a vender en la zona pero no tenían el permiso para venta de alcohol requerido y, además, tampoco pudieron comprobar la procedencia lícita de la mercancía.

Por tal motivo, los agentes policiales procedieron a la detención de Alondra de 30 años de edad, Esmeralda de 26 años y Ángel de 20 años de edad, quienes junto con la cerveza y el automotor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal por los delitos que les resulten.

