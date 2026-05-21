Detiene GCE a más de treinta en un día
La Guardia Civil Estatal detuvo a 34 personas, presuntamente relacionadas con diversos hechos que afectan la paz y el orden público. Esto, como resultado de los dispositivos y operativos permanentes de vigilancia, prevención y combate a conductas delictivas implementados en las cuatro regiones.
Durante estas acciones, se aseguraron 30 dosis de "cristal", 155.7 gramos de marihuana y 12 artefactos conocidos como "ponchallantas", además de la recuperación de ocho vehículos con reporte de robo y el aseguramiento de cinco unidades más por su probable relación con actividades ilícitas.
Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación conforme a derecho.
En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirmó su compromiso de fortalecer las estrategias coordinadas para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias potosinas.
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