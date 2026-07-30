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Detienen a 2 adolescentes causando disturbios

Por Redacción

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a 2 adolescentes causando disturbios
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      En hechos distintos, oficiales de la Guardia Civil de Soledad aseguraron a dos menores de 16 años de edad, por su probable participación en los delitos contra la seguridad de tránsito y el delito contra servidores públicos.

      La primera detención se registró en la colonia La Virgen, donde policías municipales detectaron a un adolescente que conducía una motocicleta a exceso de velocidad y realizando maniobras peligrosas. 

      Debido al riesgo que representaba, fue asegurado y puesto a disposición junto con la motocicleta marca Italika, modelo 2021, color blanco que tripulaba sin placas de circulación.

      En otro hecho, sobre avenida San Gabriel, oficiales atendieron un reporte ciudadano que solicitaba apoyo para un joven que alteraba el orden público. Sin embargo, durante la intervención de los oficiales, el menor de 16 años agredió a un agente, por lo que fue detenido por el probable delito contra servidores públicos. 

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      Al tratarse de menores de edad, los elementos municipales tuvieron que haber notificado a sus respectivos tutores sobre su traslado a la comandancia municipal, para su certificación médica y posterior puesta a disposición ante la autoridad investigadora.

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