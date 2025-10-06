logo pulso
"MEMORIA Y LEGADO"

"MEMORIA Y LEGADO"

Detienen a chofer de pipa con “huachicol”

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a chofer de pipa con “huachicol”

El chofer de una pipa que transportaba combustible al parecer robado, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron mediante recorridos de seguridad en el Libramiento Norte.

Los agentes estatales  recorrían  la citada vía y a la altura de la comunidad  de Peñasco, vieron circulando una pipa color blanco que trasladaba combustible y determinaron marcarle el alto al conductor para verificar la documentación.

El chofer de nombre Francisco “N” de 32 años de edad, no pudo acreditar  la posesión  legal de los 20 mil litros de combustible que transportaba, por lo que entonces se procedió  a su detención con todo y la pipa para las investigaciones correspondientes.

Al hombre se le leyeron sus derechos como personal detenida y posteriormente se le puso a disposición ante la Fiscalía General de la República por el posible robo y tráfico de hidrocarburos, en donde se le definiría su situación legal.

