Por robo y violencia familiar, sujetos acaban encerrados

En atención a reportes , policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo y a otro por presunta violencia familiar, las acciones se efectuaron de forma aislada en las colonias Los Gómez y Puerta Real.

El primer reporte se atendió en la avenida Nuevo, Laredo en la colonia Los Gómez, donde agentes municipales tuvieron contacto con el dueño de un establecimiento, quien señaló a un sujeto que sacó monedas mediante un imán de una máquina tragamonedas de su propiedad.

En el lugar observaron al reportado, con quien dialogaron y después de varios minutos, se identificó como Vicente “N”, de 45 años, encontrándole el imán señalado en el reporte, asegurándole dicho objeto y las monedas que había hurtado.

Por otra parte, en la calle Circuito Los Mezquitales en la colonia Puerta Real, arribaron servidores públicos siendo recibidos por una mujer, quien señaló a su ex pareja de ingresar a su casa sin permiso, amenazarla y golpearla, pidiendo proceder legalmente en su contra; en el lugar fue detectado el sujeto, quien dijo llamarse Vicente “N”.

A ambos se les informó que serían detenidos por presunto robo, presunta violencia familiar y presunto allanamiento, respectivamente; además, les dieron lectura de su carta de derechos.

Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.