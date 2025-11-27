Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que un joven fue detenido tras ser señalado por el presunto robo de mercancía en la tienda Bodega Aurrerá ubicada en la Zona Centro de San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación, personal del establecimiento solicitó apoyo luego de detectar que el implicado ocultaba diversos artículos entre sus ropas. El monto total de lo sustraído asciende a 1 mil 39 pesos.

En respuesta al llamado, elementos del agrupamiento especial de ciclistas —como parte del operativo Escudo Urbano— acudieron al sitio y aseguraron al joven, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

La SSCPC reiteró que mantiene operativos de vigilancia en puntos comerciales del primer cuadro de la ciudad para prevenir robos y fortalecer la seguridad.

