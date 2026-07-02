Detienen a mujer por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó la detención de una mujer de 22 años por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico.

De acuerdo con la corporación municipal, la mujer fue detectada en las inmediaciones de avenida Universidad y calle Negrete, donde presuntamente consumía marihuana en la vía pública utilizando una pipa, lo que constituiría una falta al Bando de Policía y Gobierno.

La dependencia señaló que, al notar la presencia policial, la mujer intentó retirarse del lugar, pero fue alcanzada por los elementos municipales.

Durante una inspección preventiva realizada por una oficial, presuntamente se le localizó una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Cae adulto mayor por agresión sexual en Plaza del Carmen La víctima pidió apoyo a oficiales municipales, luego de que el sujeto le realizó tocamientos

La detenida quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

TE PUEDE INTERESAR