Detienen a mujer por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico
La SSPC capitalina informó que la joven fue detectada en avenida Universidad y calle Negrete.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital informó la detención de una mujer de 22 años por presunta posesión de marihuana en el Centro Histórico.
De acuerdo con la corporación municipal, la mujer fue detectada en las inmediaciones de avenida Universidad y calle Negrete, donde presuntamente consumía marihuana en la vía pública utilizando una pipa, lo que constituiría una falta al Bando de Policía y Gobierno.
La dependencia señaló que, al notar la presencia policial, la mujer intentó retirarse del lugar, pero fue alcanzada por los elementos municipales.
Durante una inspección preventiva realizada por una oficial, presuntamente se le localizó una bolsa con hierba verde seca con características similares a la marihuana.
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