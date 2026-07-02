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Seguridad

Detenido por robo tenía orden vigente

La SSPC informó que también fueron detenidas dos personas por presuntos delitos contra la salud.

Por Pulso Online

Julio 02, 2026 01:55 p.m.
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Detenido por robo tenía orden vigente
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      La Guardia Civil Estatal informó la detención de tres personas en acciones distintas realizadas en San Luis Potosí y Ciudad Valles, una de ellas por presunto robo a comercio y dos más por probables delitos contra la salud.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en la capital potosina fue detenido Antonio "N", de 49 años, señalado por presuntamente ingresar a un negocio ubicado sobre avenida Salk y apoderarse de diversos artículos.

      La dependencia indicó que, al verificar su identidad, se confirmó que el detenido contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Aguascalientes. Durante la intervención, los elementos aseguraron una navaja y mercancía con valor aproximado superior a seis mil pesos.

      En otro hecho, ocurrido en Ciudad Valles, elementos estatales detuvieron a Juan "N", de 37 años, e Irene "N", de 18 años, a quienes presuntamente les fueron aseguradas bolsas con marihuana y dosis de una sustancia con características similares al cristal.

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      La SSPC señaló que las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

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