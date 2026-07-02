Aprehenden en La Virgen a sujeto acusado por varios delitos sexuales

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Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José "N", señalado por su probable responsabilidad en los delitos de violación específica agravada, en concurso real con violación equiparada agravada; abuso sexual calificado, en concurso real; y difusión ilícita de imágenes.

La investigación inició a partir de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se establecieron presuntas las conductas delictivas que se habrían cometido de manera intermitente desde 2018 y hasta el presente año.

Como resultado de las diligencias de la PDI, se integraron datos de prueba suficientes para que el agente Fiscal solicitara el mandamiento judicial.

Posteriormente, los agentes investigadores localizaron al imputado en la colonia La Virgen, perteneciente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En ese sitio realizó su aseguramiento; finalmente José "N" estará a espera de su audiencia donde conocerá su situación legal.

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