Rescatan a jovencita retenida en un hotel

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a Salvador "N" de 34 años y Diana "N" de 27 años, por su probable participación en los delitos índole sexual y privación ilegal de la libertad, luego de ser señalados de retener a una adolescente de 16 años en un hotel ubicado sobre la carretera Rioverde, en la colonia Jardines del Valle.

De acuerdo con los hechos, los oficiales acudieron al establecimiento tras recibir el reporte, y a su arribo se entrevistaron con la denunciante en el lugar, quien manifestó que varias personas preguntaban por la adolescente, no proporcionarles datos, sin embargo, ingresaron sin autorización al inmueble, por lo que en ese momento solicitó el apoyo de las autoridades.

Al ingresar y verificar el reporte, los agentes localizaron a un hombre y una mujer en compañía de la adolescente, quien una vez resguardada para salvaguardar su integridad física y emocional, manifestó que había sido llevada contra su voluntad.

Con base en los señalamientos y los datos recabados hasta ese momento, Salvador "N" y Diana "N" fueron informados que serían detenidos y puestos a disposición de la autoridad investigadora, donde continuarán las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Matan a balazos a jornalero en Soledad El ataque ocurrió en la comunidad Enrique Estrada, cuando la víctima reparaba las luces de una camioneta

Por su parte, oficiales especializados para la Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI), brindaron a la menor atención médica, contención psicológica y acompañamiento, mientras que al padre de la adolescente se le proporcionó orientación jurídica sobre el procedimiento correspondiente.